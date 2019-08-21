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Работала до конца: после Назаровой остались ржавые "Жигули"

Работала до конца: после Назаровой остались ржавые
Александра Назарова. Фото: www.globallookpress.com
У актрисы есть единственная наследница

20 августа стало известно о смерти народной артистки России Александры Назаровой. Знаменитость ушла из жизни в 79 лет. Даже в таком солидном возрасте женщина играла в театре и не отказывалась от рекламы, но жила все равно скромно.

Из имущества у Назаровой осталась двухкомнатная квартира с видом на кладбище, которую она много лет назад получила от театра, а также три машины: "Жигули", малолитражка "Дэу Матиз" и небольшой внедорожник "Сузуки Джимни". Все имущество достанется единственной наследнице –десятилетней внучке Саше.

Александра Назарова воспитывала девочку в одиночку с 2-х лет после гибели ее сына. Артистка очень боялась, что не успеет вырастить девочку, ведь других родственников у ребенка нет. Сейчас 10-летняя Саша отдыхает в лагере, – сообщает "Комсомольская правда".

Как пишет RT, прощание с народной артисткой России Александрой Назаровой пройдет 24 августа на сцене Театра им. Ермоловой, где она долгое время работала. Время проведения церемонии объявят позднее.

Дарья ПЕТРОВА
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