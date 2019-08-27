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"Убийственно": русская Кардашьян возбудила "персиком"

Анастасия Квитко. Фото: instagram.com/anastasiya_kvitko
Модель примерила необычный латексный костюм

Анастасия Квитко, которая работает моделью купальников в США, опубликовала в Instagram свежий снимок, распыливший страсти у подписчиков. В кадре россиянка позирует в голубом латексном наряде, который приоткрыл пышные формы знаменитости.

Квитко предложила поклонникам выбрать одно из двух выложенных фото. Пока одни интернет-пользователи думали, какому снимку отдать предпочтение, другие восхищались упругими ягодицами модели.

"Убийственно", "Шикарная", "Секси -шмекси все дела!", "Горяча", "Прелестная женщина", "Настюша, ты все продолжаешь удивлять молодчинка", "Изящная, очаровательная девушка", "Сексуальная куколка", "Ох уж этот персик", – взволнованно написали фанаты россиянки.

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Публикация от AK (@anastasiya_kvitko)

Квитко регулярно демонстрирует крошечные трусы или бикини, так ранее она потрясла "пятой точкой" в стрингах, а до этого удивила "листочком". Все купальники знаменитости демонстрируют ее прелести. 

Полина ИВАНОВА
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