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Меньше некуда: "русская Кардашьян" потрясла ягодицами в крошечных стрингах

Меньше некуда:
Анастасия Квитко. Фото: instagram.com/anastasiya_kvitko
Модель похвасталась своими большими достоинствами

Анастасия Квитко не перестает радовать подписчиков интимными кадрами. На этот раз она показала себя почти полностью раздевшись.

На видео русская Кардашьян сидит на коленках на пляже спиной к оператору. При этом на ее больших ягодицах едва заметна узкая полоска стрингов. В ролике Квитко поправляет свои волосы и демонстративно выпячивает заднюю точку.

В следующем кадре модель уже сидит боком и показывают большую грудь, которую стягивает узкий лифчик. Показанной эротикой она свела с ума подписчиков.

"Я восхищаюсь твоей красотой 🔥", "русалка в море", "Беднная твоя попчка )", "Ой еей спину не сломай", "Анастасия оч классная😍".

Анастасия Квитко признана русской версией суперзвезды Ким Кардашьян. Американка ввела моду на объемные ягодицы и грудь, сейчас за ее жизнью следят 146 млн. человек. Квитко пока отстает от Кардашьян – за ней пока наблюдают чуть больше 10 млн. пользователей.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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