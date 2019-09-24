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Сябитова дала советы об интимной жизни в браке

Сябитова научила россиян заниматься сексом
Роза Сябитова. Фото: www.globallookpress.com
Разведенная звезда считает себя лучшим специалистом в этой сфере

Ведущая программы "Давай поженимся" Роза Сябитова пользуется заслуженной репутацией главной телесвахи страны. Неудивительно, что поклонницы часто обращаются к ней со своими самыми насущными проблемами.

Одна из подписчиц Сябитовой в Instagram спросила у нее, как оживить угасшую в браке сексуальную жизнь. Роза посоветовала проявить выдержку и мудрость:

"Главное, не бросать друг другу в лицо обвинения... Конфликты на этой почве приносят только вред... Но для начала, сходите к врачу".

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Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza)

Не всем понравились наставления телеведущей, одна из подписчиц откровенно заявила:  

"Вот уж к кому бы не обратилась за советом, так это к "вам". 

Однако самоуверенную Розу этот комментарий ничуть не смутил.

"Вы что забыли, что на нашей программе "Давай Поженимся" я отвечаю за деньги и секс. Так что, лучше меня, специалиста не найти!" - 

парировала она. 

Поклонницы Розы решили, что они и сами эксперты – во всяком случае, ничем не хуже телесвахи. Поэтому советов дали множество: проверить, есть ли у мужа любовница, найти любовника самой, поговорить по душам, пойти в спортзал, не обращать внимания, проявить смекалку и оживить чувства – всего и не перечислишь.

Тем, кто посоветовал отчаявшейся даме найти себе любовника, Сябитова строго напомнила:

"Прелюбодеяние – это смертельный грех" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Телеведущая часто высказывается на просторах Сети по самым актуальным вопросам – от свадьбы Ксении Собчак до разбора народных примет.

Валентина МАЙОРОВА
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