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Сябитова раскрыла страшную правду о 30 августа

Сябитова раскрыла страшную правду о 30 августа
Роза Сябитова. Кадр youtube.com
Известная сваха предупредила об опасности

Роза Сябитова заговорила о народных приметах. И рассказала, что 30 августа может случиться большая беда.

Этот день в народе называют Вдовьим, сообщила сваха под снимком, размещенным в соцсети. На нем соведущая программы "Давай поженимся" показана молодой в наряде невесты. Рядом – ее первый муж Михаил Сябитов.

Кадр знаменитая сваха поместила не случайно. Тот ее супруг умер через десять лет после свадьбы, оставив ее одну с двумя детьми.   

"Что категорически нельзя делать 30 августа, – выходить замуж. Свадьба в этот день неблагоприятна, поскольку высок риск остаться вдовой", – начала свое повествование Роза. 

И добавила, что также в этот день не стоит долго спать, иначе появятся трудности с деньгами. Чтобы привлечь удачу и изобилие нужно поделиться едой с ближними, посоветовала Сябитова.

А еще нельзя 30 августа ссориться с мужем или возлюбленным. В противном случае в дальнейшем в отношениях с ним возникнут проблемы.

В заключение сваха поинтересовалась, кто верит в народные приметы. Подписчики разошлись во мнениях: одни заявили, что все это – "полная ерунда", "дело в голове" и "лучше жить спокойно, без всякой мистики и примет", другие задумались и прислушались к советам Розы.

К тому же день сегодня на самом деле опасный. В любой момент наступит конец света.

Известная сваха часто обсуждает в соцсети жизненные вопросы. Недавно она призналась, что не любит делать выбор, а фанаты нашли ей достойную пару. Ранее, пережив депрессию, "прогулялась по святым местам без лифчика" и пожаловалась на нехватку денег.

Полина ДОРОЖКИНА
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