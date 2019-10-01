Телезвезда пришла на съемки в откровенном наряде

Ведущая программы о путешествия Анастасия Ивлеева стала гостьей шоу "Вечерний Ургант". На интервью к шоумену звезда Интернета выбрала короткое платье с глубоким декольте: зрители смогли рассмотреть бедра блондинки и увидеть бюст девушки.

Зрителям шоу Ивана Урганта внешний вид Ивлеевой показался пошлым. Пока одни ругали откровенный наряд ведущей "Орла и решки", другие начали обсуждать личную жизнь знаменитости. Некоторое время назад Ивлеева вышла замуж за рэпера Элджея, а сейчас подписчики подозревают, что блондинка может быть в положении.

"Пришла бы голая, что стесняться-то", "Ну хватит уже, надоело...есть другие интересные люди, а не это раздетое шоу...", "Чего ж все оголяются-то", "Она же откровенно глупая и пустая", "Залетела все-таки", "Беременная", "Расскажет о свадьбе наконец-то?", "Как у них свадьба прошла очень интересно", – написали под фото с Ивлеевой в Инстаграм.

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