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"Пышная булочка": жена Меладзе показала ягодки

Альбина Джанабаева. Фото: www.globallookpress.com
Певица не стесняется пары лишних килограммов

Альбина Джанабаева опубликовала в Инстаграме свежий кадр, на котором в белом пиджаке сексуально ест виноград. Фото не оставило равнодушными подписчиков артистки, которые осыпали ее комплиментами.

"Мы по-разному воспринимаем информацию, каждый видит свой смысл в одном и том же событии",

- подписала кадр Джанабаева. Певица отметила, что поправилась на два килограмма, но решила не расстраиваться, ведь она стала "пышной булочкой". Не стала переживаться звезда и из-за того, что ей не удалось устроить премьеру нового проекта на два дня раньше. Зато, подчеркнула артистка, у нее появилось больше времени, чтобы подготовиться.

"Альбина, Вы эталон женской красоты, нет селиконовых губ и груди, уродства этого, Вы настоящая, красивая, сильная, стильная и женственна", "Вы очень симпатичная!", "Красавица", "Необыкновенная", "Лиса и виноград", "Какой романтический образ! Лучше всех!" – восхитились поклонники красотой Джанабаевой.

Знаменитость и раньше сводила фанатов с ума чувственными кадрами. Певица то накинет шубу на голое тело, то приляжет на чужого мужчину, то снимется в прозрачном костюме. 

Полина ИВАНОВА
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