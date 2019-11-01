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Облысевшая Собчак рассказала о кошмарной жизни

Облысевшая Собчак рассказала о кошмарной жизни
Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Светская львица напугала публику

Ксения Собчак заявила, что не отмечает канун Дня всех святых,  и объяснила причину. Она выложила в Instagram снимок, на котором показана бледная с выпученными глазами, открытым ртом, и так сильно зачесанными назад волосами, что создается впечатление, будто их почти нет.

"Я Хеллоуин не праздную, я в нем живу!", – сообщила "блондинка в шоколаде" под кадром.

Подписчики бурно отреагировали на снимок и слова телеведущей. Многие были шокированы ее видом:

"Почему так страшно?", "Ресницы что-то поредели к Хеллоуину", "С таким лицом... .это точно сказано", "Ксения, я Вас сразу и не узнала", "С губами перебор", "Отмороженная", "Хорошо, что сегодня краситься не надо, люди и так тебя боятся", "Собака страшная!", "Ужас ужасный", "Ты и есть Хеллоуин", "И маски не надо",.

Некоторые сочувствовали телеведущей. "Вам не страшно в нем жить?", "Бедная", -  пожалели они.

Фанаты пожелали светской львице держаться и привычно восхищались ею: "Классная фотография! Шедевр!!! Огонь. И слова качественные", "Самая красивая и умная", "Как всегда, супер", "Интересное фото получилось... Макияж шикарный", "Вы нонсенс... гениальный, неподражаемый экземпляр". А один из представителей сиильного пола попросил светскую львицу написать ему, если она – "мечта всех мужчин" разведется и пообещал ждать этого.

Ксении Собчак достается немало критики в Сети. На днях известная блогерее жестко высмеяла ее и раскрыла все грязные игры.

Фоторепортаж
"Поиграется и бросит": Собчак предсказали скорый развод
Фото: Дмитрий Буланов/ТАСС Фото: Дмитрий Буланов/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com
Полина ДОРОЖКИНА
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