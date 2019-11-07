Прохожих ошарашило поведение артистки

Анна Седокова опубликовала видео из подземного перехода на своей странице в Instagram. На ролике видно, как звезда вместе с участницей проекта "Песни" Региной Рахимовой готовит аппаратуру для предстоящего выступления.

"Почему мы сегодня в переходе, как ты думаешь? Расскажи",

– говорит Седокова. В ответ Регина с микрофоном в руках шутит о сольном концерте, распутывая провода. На предыдущем видео Анна поет, снимая себя в переходе: "Не ожидали?" – спрашивает она подписчиков.

В соцсетях стали появляться видео, как певицы в ярких костюмах выступают дуэтом на улице в центре Москвы. Пешеходы явно удивились подобному поведению артисток.

Ранее экс-солистка "ВИА Гры" обратилась к подписчикам, которые раскритиковали ее из-за лишнего веса. Звезда заявила, что принимает себя такой, какая она есть. Также недавно Седокова опубликовала интимное видео со своим избранником – баскетболистом Янисом Тимма, который на 9 лет моложе ее.