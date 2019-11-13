Артистка поделилась своей тайной

Певица Ани Лорак умилила своих поклонников семейным фото с дочерью Софией, появившимся в Instagram после долгого перерыва. На снимке мать и дочь нежно обнимаются. "Мамы и дочки всегда самые лучшие подружки", – подписала фотографию артистка.

Подписчики звезды пришли в восторг от такого теплого поста и засыпали "подружек" комплиментами:

"Красотки", "Вы чудесны, ангелочки", "Ааах, какая она у Вас уже большая", "Милые. Рада за вас", "Ой, как мило! Две лапочки!", "Куколки", "Это прекрасно!", "Чудесные! Прекрасная дочь!", "Красотульки-секретницы", "Ты такая красивая девушка", "Две принцессы".

Некоторые подписчики певицы делились историями о своих детях, а кто-то шутил: "Пока у дочки не появится мальчик".

Напомним, что Ани Лорак с 2009 года была замужем за одним из владельцев туроператора Turtess Travel Муратом Налчаджиоглу. София родилась в 2011 году, крестным отцом девочки стал певец Филипп Киркоров. В январе 2019 года супруги развелись, певица воспитывает свою дочь одна. Сейчас Ани Лорак счастлива в отношениях с молодым продюсером Егором Глебом.