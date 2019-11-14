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Любовник Лободы устроил потасовку в центре Петербурга

Любовник Лободы устроил потасовку в центре Петербурга
Тилль Линдеманн. Фото: www.globallookpress.com
Артист ударил космонавта по лицу

Солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал на своей странице в Instargam видео, как он якобы избивает приземлившегося на парашюте космонавта.

Ролик снят на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Линдеманн вместе со шведским актером Петером Стормаре двигались под "Калинку-малинку" для челленджа #Stehaufchallenge, посвященного танцу из клипа.

"Развлекаются, как могут", "Кислотненько", "Что-то он зачастил к нам", "Сейчас в пляс пустятся", "В следующий раз станцуйте с Петером на площади у королевского дворца в Стокгольме!", "Тилль умничка!", "Коммунист против Гагарина – обычный день в Санкт-Петербурге", "Тилль почти стал русским",

прокомментировали видео русскоязычные поклонники исполнителя. Многие отметили, что в последнее время Линдеманн довольно часто посещает Россию.

Ранее фронтмена Rammstein, которому приписывают роман с певицей Светланой Лободой, застали с порноактрисой Шарлоттой Сартр. Пара попала в объективы папарацци в Нью-Йорке – они прогуливались, держась за руки.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Мало что хохляндсктие клоуны и певички с низкой социальной ответственностью заполонили Россию, так и ЕС клоуны не дают спокойно жить. Всех вон из России, А Лабурду и ее любовников! Заодно прихватите домой Куек из Куева, Порывай, Галушко и Лолиту! Чище воздух станет.
Гость
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своих дебилов хватает еще из европы разный сброд лезет
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