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Солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал на своей странице в Instargam видео, как он якобы избивает приземлившегося на парашюте космонавта.
Ролик снят на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Линдеманн вместе со шведским актером Петером Стормаре двигались под "Калинку-малинку" для челленджа #Stehaufchallenge, посвященного танцу из клипа.
"Развлекаются, как могут", "Кислотненько", "Что-то он зачастил к нам", "Сейчас в пляс пустятся", "В следующий раз станцуйте с Петером на площади у королевского дворца в Стокгольме!", "Тилль умничка!", "Коммунист против Гагарина – обычный день в Санкт-Петербурге", "Тилль почти стал русским",
– прокомментировали видео русскоязычные поклонники исполнителя. Многие отметили, что в последнее время Линдеманн довольно часто посещает Россию.
Ранее фронтмена Rammstein, которому приписывают роман с певицей Светланой Лободой, застали с порноактрисой Шарлоттой Сартр. Пара попала в объективы папарацци в Нью-Йорке – они прогуливались, держась за руки.
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