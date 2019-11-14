Артист ударил космонавта по лицу

Солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал на своей странице в Instargam видео, как он якобы избивает приземлившегося на парашюте космонавта.

Ролик снят на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Линдеманн вместе со шведским актером Петером Стормаре двигались под "Калинку-малинку" для челленджа #Stehaufchallenge, посвященного танцу из клипа.

"Развлекаются, как могут", "Кислотненько", "Что-то он зачастил к нам", "Сейчас в пляс пустятся", "В следующий раз станцуйте с Петером на площади у королевского дворца в Стокгольме!", "Тилль умничка!", "Коммунист против Гагарина – обычный день в Санкт-Петербурге", "Тилль почти стал русским",

– прокомментировали видео русскоязычные поклонники исполнителя. Многие отметили, что в последнее время Линдеманн довольно часто посещает Россию.

Ранее фронтмена Rammstein, которому приписывают роман с певицей Светланой Лободой, застали с порноактрисой Шарлоттой Сартр. Пара попала в объективы папарацци в Нью-Йорке – они прогуливались, держась за руки.

