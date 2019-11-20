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"Русская Кардашьян" засветила стринги сквозь прозрачные штаны

"Русская Кардашьян" засветила стринги сквозь прозрачные штаны
Анастасия Квитко. Фото: instagram.com/anastasiya_kvitko
Модель выбрала неожиданный наряд для отдыха на яхте

Анастасия Квитко неожиданно для поклонников опубликовала в Инстаграме снимок в одежде. Однако россиянка все же удивила фанатов – в кадре она позирует спиной к фотографу в прозрачных штанах и короткой кофте.

Девушка, по своему обыкновению, не стала подписывать фото, только отметила марки одежды, в которой снялась. Впрочем, поклонников Квитко больше интересовали ее аппетитные формы.

"Боже, какая задница", "Прекрасно выглядит", "Очень красивая", "Идеальная женщина", "Какая ты красивая, Настенька!!! Шикарно выглядишь!", "Королева", "Дух захватывает", "Совершенство", – изумились фанаты Квитко, глядя на ее черные стринги.

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Публикация от AK (@anastasiya_kvitko)

Ранее Квитко показывала свои пышные бедра в розовых трусах у бассейна и, как на них падают доллары, а также сверкнула сосками. 

Полина ИВАНОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
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ну и свинья надувная
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