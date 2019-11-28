Артистку подвела долька мандарина

Кристина Асмус стала объектом пристального внимания широкой публики после того, как появилась в откровенной сцене в новом фильме. Поклонники следят за малейшими новостями из жизни артистки, а она делится с почитателями самыми мелкими подробностями своего бытия.

В сторис на своей страничке в Instagram Кристина показала милый ролик: перед камерой Асмус решила съесть дольку мандарина. Однако что-то пошло не так, и актриса непритворно закашлялась – видимо,фрукт оказался с кислинкой.

"Это не специально", -

в отчаянии воскликнула Кристина в камеру.

Ранее Асмус жаловалась, что ей начали угрожать неадекватные личности. А супруг Кристины, шоумен Гарик Харламов, снялся в новом клипе Глюкозы.









