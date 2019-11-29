Звезда театра и кино испытала сильный стресс

Татьяна Доронина оказалась в больнице. Актрису пришлось госпитализировать из-за резкого ухудшения ее здоровья.

Народная артистка СССР была глубоко потрясена, когда ее уволили с поста художественного руководитель Московского художественного академического театра (МХАТа), которому она посвятила больше 30 лет. Волнения привели к тому, что звезда похудела на 20 с лишним килограммов, стала затворницей и не отвечает на телефонные звонки, рассказали друзья и коллеги в программе "Прямой эфир".

"Как я думаю, почти весь этот год она находилась в мощнейшем стрессе", – отметил заслуженный артист России Андрей Чубченко. Заслуженная артистка России Лидия Матасова сообщила, что разговаривала с Татьяной Дорониной по телефону и чувствовалось, что "она трагически переживает этот уход".

Сейчас народная артистка СССР идет на поправку, она восстанавливается, добавил Чубченко, передает "ФедералПресс".

Весной здоровье народной артистки СССР резко пошатнулось. Ранее стало известно, что ее сняли с должности худрука МХАТа имени Горького и назначили президентом театра.



Татьяна Доронина – советская российская актриса театра и кино, театральный режиссер. Известность ей принесли роли в фильмах "Старшая сестра","Три тополя на Плющихе", "Еще раз про любовь", "Мачеха" и другим. С 1987-го по 2018 г. она была худруком МХАТа имени Горького, напоминает "МИР24".