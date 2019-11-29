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Асмус присела на стол в микрошортах

Асмус присела на стол в микрошортах
Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina
Актриса, блеснувшая в эротической сцене, удивила пикантным видом

Кристина Асмус, которая недавно попала в настоящий секс-скандал из-за съемок в слишком откровенной сцене, поделилась с поклонниками новыми фактами о себе, а заодно показала чувственное фото. Звезда предстала перед интернет-пользователями в коротких клетчатых шортиках и длинных кожаных ботфортах.

Поклонникам наряд Кристины очень понравился:

"Ого шузы огонь", "Очень мне нравится как вы одеваетесь.сочетание,вкус,мера", "Вы сексуальная девушка вы секси", "Какая лапочка", "Какая же вы классная! И семья ваша очень красивая! Глядя на вас, только умиление, улыбка и настроение", "бомбический лук", "Вы такая красивая и нежная".

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены. 

Ранее за Асмус, которую затравили хейтеры, вступился ее коллега Павел Табаков.

Валентина МАЙОРОВА

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