Молодой актер, хорошо знающий подноготную откровенных эпизодов в кино, вступился за оскандалившуюся коллегу

Павел Табаков, воплотивший на экране героя, занимающегося извращенным сексом, не остался в стороне от шумихи, поднявшейся вокруг постельных сцен с участием Кристины Асмус. Он защитил актрису от нападок, пояснив, как на самом деле снимаются такие интимные моменты.

Актеры на площадке не занимаются сексом по-настоящему, заявил сын звезды кино и театра на YouTube-канале Mash Video. "Это не порно. Мы не спим с чужими женами и мужьями. Если секс на экране выглядит правдоподобно, то это хорошая актерская игра и талантливая съемочная группа. И когда в очередной раз разразится скандал по этому поводу, то не сомневайтесь: это признак качественного кино", – отметил он.

Перед съемками все детали откровенных сцен проговаривают, некоторые режиссеры делают еще и подробную раскадровку, сообщил Павел, снявшийся больше чем в 15 постельных сценах и сыгравший мужчину, ублажавшего партнершу пистолетом, пишет EG. И добавил, что актеры репетируют интим в одежде, пикантые места они часто прикрывают специальными накладками, в некоторых случаях используется компьютерная графика: сначала артисты играют постельную сцену, притворяясь, что совершают половой акт, а позже на их тела накладывают изображения частей тел порноактеров, которые на самом деле занимаются сексом.

Но, как ни старался Табаков-младший и его коллеги, пользователи Сети продолжают насмехаться над мужем Кристины Асмус, называя Гарика Харламова "рогатым" и упрекая за наживу на секс-скандале с женой. Сама же актриса, хоть и старается доказать публике, что ни капелькине переживает из-за травли, отказалась сниматься в постельных сценах.