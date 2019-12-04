Звезда сериала "Екатерина" чаще фотографируется в нарядах с низким вырезом на груди

Марина Александрова оголяется редко. Однако фанаты с нетерпением ждут каждый новый снимок знаменитости. Поклонники без ума от форм актрисы и всегда хвалят ее.

На одном из фото в Инстаграм она показана в темном платье с глубоким вырезом на груди. Взгляд слегка прищуренных глаз направлен в камеру, волосы падают на плечи. "Один кадр может открыть в тебе что то новое", – отметила кинозвезда под снимком.

Несколько кадров изображают ее с полуобнаженной грудью. А под ними подпись с юмором и некоторой долей кокетства: "Просыпаюсь с солнцем, умываюсь росой, дышу горным воздухом, занимаюсь йогой и обожаю чипсы. Что из этого правда? Угадаете?". Подписчики отреагировали восторженно. "Мариша, Вы просто супер. Прекрасная леди. Очаровательная девчулька", "Какая же Вы прекрасная!.. Солнечная и искренняя! Смотрю "Екатерину" и не могу налюбоваться", – прокомментировали они.

Фото обнаженной актрисы вызывают не меньше восторгов. "Поставлю на паузу...", – таинсвенно сообщила Марина под одним из них. В ответ посыпались стихи, комплименты и восклицания: "Красивая женщина", "Бесподобно", "Потрясающе", "Ух ты ж".

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