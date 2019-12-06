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Дочь Маликова эротично станцевала в перьях

Дочь Маликова эротично станцевала в перьях
Стефания Маликова. Фото: instagram.com/steshamalikova/
Девушка, надев мини с декольте, зажигательно повиляла ягодицами

Стефания Маликова редко балует поклонников сексуальными кадрами. Однако на этот раз нарушила традицию. В коротком белом платье, отделанном на груди перьями, дочь известного композитора и исполнителя Дмитрия Маликова кружилась с веселой улыбкой, то поднимая руки вверх, то плавно двигая ими в воздухе, и, шагая вправо – влево, раздвигала стройные ноги, слегка качая бедрами и подпевая популярной британской рок-группе Smokie.

"Я готова на подтанцовку к папе идти", – смеясь, сказала она в камеру. А под роликом кокетливо спросила: "Потанцуем?"

Подписчики не остались равнодушны, похвалили девушку, отметив и ее наряд: "Шикарно", "Вы такая миниатюрная и обаятельная!!!", "Потрясающая... очень вдохновляете!", "Хорошенькая", "Ты прекрасна вся... целиком и полностью", "Просто чудо природы! Очаровательная", "Нежность", "Платье – огонь".

Только одна дама осталась недовольна. "Лицо больше хрупкого тела", – бросила она, но  фанаты встали на защиту любимицы.

Ранее Стеша Маликова прогулялась с любимым, а до этого огорчила поклонников старомодной одеждой.

Полина ДОРОЖКИНА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Ужос. Сисек нет -- только перья :)))
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