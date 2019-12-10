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Разбитого инсультом Носкова выволокли на сцену на потеху публике

Разбитого инсультом Носкова выволокли на сцену на потеху публике
Николай Носков. Фото: www.globallookpress.com
Первое выступление артиста после тяжелой болезни довело народ до слез

Николай Носков дал первый сольный концерт с символичным названием "Живой", к которому долго – больше полугода – готовился после пережитого инсульта. Публика в зале была разная – от звезд до обычных почитателей его таланта.

Артист пел вживую, но сидя. Одна его рука совсем не двигалась. Потом он еле поднялся, поддерживаемый продюсером Виктором Дробышем и, опираясь на трость, с большим трудом передвигая ногами, пошел навстречу публике. Зрители, которые в течение всего концерта подпевали знименитости, встали и громко аплодировали, стараясь подбодрить кумира.  

У многих создалось ощущение, будто не оправившегося после недуга певца затащили на сцену. Некоторые плакали и делились горькими мыслями в Сети. "Слезы душили меня почти весь концерт, эмоции на пределе", – написала в Инстаграм под видео с концерта певица Катя Лель. Иосиф Пригожин, заявив, что "концерт войдет в историю", отметил:  "Четыре салфетки измочил... это не просто мурашки".

"На эти пляски на костях тяжело было смотреть", "Я прямо расплакалась. Очень смешанные чувства были это наблюдать. Любимый артист и пляски на его костях. Дробыш – дно просто", – делились впечатлениями интернет-пользователи и желали любимцу публики "терпения и здоровья".

Ранее Николай Носков получил травму. До этого стало известно. что певец находится на реабилитации после тяжелой болезни.В 2017 г. он перенес инсульт.

Полина ДОРОЖКИНА

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