Артистка, затянутая в латекс, снялась в откровенных позах

Анна Корсун, известная как MARUV, выложила в соцсети горячую фотосессию своего выступления в Праге. На кадрах запечатлены певица и девушки ее балета. Видно, что многие из них без нижнего белья, а тоненькие костюмы выгодно подчеркивают их прелести.

В полупрозрачных нарядах красного оттенка и массивной обуви на высоких каблуках они извиваются, ползают по сцене на коленках, касаются друг друга телами. К одной из красоток певица, сидя на стуле с раздвинутыми ногами, выгнулась и протянула руки.

"Концертная жизнь", – отметила украинская звезда под кадрами.



Снимки ошеломили подписчиков. Они восхищались и артисткой, и выступлением всего коллектива:

"Суперкрасотуля!" "Твои сисечки вкуснейшие", "Страстная MARUV", "Пушка", "Такая горячая, как всегда", "Звезда... обожаю... наша баба", "Прелестная", "Какие классные костюмы!", "Стилистически и фактически четко подобрано", "Удивительно", "Это бомба", "Ух, этот стул", "Шоу невероятно крутое... Аж глаза радуються... Девочки, вы наши богини".

Ранее MARUV разозлилась из-за вопроса о России и заявила о поддержке участников из нашей страны.