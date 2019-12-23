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Раскрыто меню крымского поезда

Раскрыто меню крымского поезда
Фото: TASS
Широкий выбор не оставит кого-либо равнодушным

Поезд "Таврия", который направляется из Санкт-Петербурга в Севастополь, сразу обзавелся вагоном-рестораном. "РГ" удалось выяснить, из чего состоит меню, предлагаемое пассажирам.

На выбор есть пять салатов. Самый дешевый из них, картофельный, стоит 150 рублей за одну порцию. Среди салатов самый дорогой с семгой. В его составе есть соевый соус и маслины. Помимо этого, салат заправлен оливковым маслом. 

Для путешественников подготовили и горячее. Пассажиры могут отведать куриного супа с лапшой за 200 рублей. Борщ выйдет чуть подороже – 240 рублей. А солянку можно покушать за 270 рублей. Самым дорогим блюдом в меню ста медальон из говядины за 620 рублей. 

О вегетарианцах в РЖД тоже не забыли. Винегрет обойдется всего в 120 рублей, также как и салат из огурцов и кукурузы. В меню есть также щи из свежей капусты и овощи по-монастырски. За них нужно отдать 180 и 200 рублей соответственно. 

Полина ДОРОЖКИНА

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