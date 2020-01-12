У актрисы повреждены рука и нога

Ренату Литвинову в день рождения сбил автомобиль, когда она прогуливалась по центру Москвы. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

По предварительным данным, за рулем находилась девушка. Медики оказывают Литвиновой необходимую помощь.

Позже РЕН ТВ стало известно, что девушка, которая сбила режиссера, утверждает, что та была пьяна.