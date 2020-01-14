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Федор Щурик бесследно исчез по пути из Казани в Москву. Молодой актер не выходит на связь в течение нескольких дней. Его семья обратилась в полицию.
27-летний артист выехал в столицу 9 января, и с тех пор от него ни слуху ни духу. В Казани он проводил новогодние каникулы, сообщает РЕН ТВ.
Федор Щурик – выпускник актерского факультета ГИТИСа. В течение трех лет он играл в спектаклях Костромского камерного театра.
Ранее сообщалось об исчезновении нового мужа бывшей жены известного актера Марата Башарова.
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