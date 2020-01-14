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Российский актер пропал после новогодних праздников

Российский актер пропал после новогодних праздников
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист не выходит на связь почти неделю

Федор Щурик бесследно исчез по пути из Казани в Москву. Молодой актер не выходит на связь в течение нескольких дней. Его семья обратилась в полицию.

27-летний артист выехал в столицу 9 января, и с тех пор от него ни слуху ни духу. В Казани он проводил новогодние каникулы, сообщает РЕН ТВ.

Федор Щурик – выпускник актерского факультета ГИТИСа. В течение трех лет он играл в спектаклях Костромского камерного театра.

Ранее сообщалось об исчезновении нового мужа бывшей жены известного актера Марата Башарова.

Карина СИРАЗОВА

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