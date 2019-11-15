Пропавшую актрису нашли в Москве

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Актриса Мария Стерникова нашлась. Мама актера и телеведущего Александра Носика исчезла 14 ноября, когда вышла погулять вместе с сиделкой и собакой.
75-летняя артистка пропала в центре столицы в тот момент, когда сиделка отвлеклась на собаку. В итоге женщину без мобильного телефона нашли только на следующий день после пропажи, – пишет "МК".
Мария Стерникова – советская и российская актриса. Сыграла главные роли в фильмах "Мимо окон идут поезда" и "Нежность".
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем