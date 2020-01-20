Мэтр страдает от тяжелой лихорадки

У Сергея Соловьева диагностирован ишемический инсульт. Режиссер находится в реанимации в одной из столичных клиник. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Cоловьев дезориентирован в пространстве и страдает от тяжелой лихорадки, сообщает телеграм-канал Mash. Ситуацию осложняют диабет, отеки и проблемы с сердцем.

Ранее сообщалось, что артисту сделали экстренную операцию.

Сергей Соловьев – автор фильмов "Асса", "Анна Каренина", "Дом под звездным небом" и других.