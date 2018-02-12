Умер сын режиссера Сергея Соловьева
Актер Дмитрий Соловьев скончался в понедельник, 12 февраля. Об этом сообщило ФАН со ссылкой на собственные источники.
Позже смерть 43-летнего актера подтвердила актриса Татьяна Друбич, бывшая жена режиссера Сергея Соловьева.
"Да, это так. Спасибо за соболезнования. Я передам Сергею Александровичу", – сказала она.
Причины
смерти не называются. По информации ТАСС, Соловьев-младший скончался в
больнице.
Дмитрий Соловьев дебютировал в кино в картине своего отца "Дом под звездным небом". Известность актеру принесла главная роль в фильме "Нежный возраст", также снятой Соловьевым-старшим.
Прощание с актером состоится 14 февраля в храме Иоанна Богослова на Бронной в Москве, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Знаменитый российский режиссер потерял сына
Дмитрий Соловьев, сыгравший в фильме "Нежный возраст", скончался на 44 году жизни
Украинский шпион в Крыму работал на США
Гражданин Незалежной собирал сведения, представляющие гостайну, и передавал их за рубеж
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- За пуском SpaceX наблюдали пришельцы
- Пьяных инопланетян засекли на Бермудах
- Раскрыта тайна похищения людей пришельцами
Сирия
- Погибшего пилота Су-25 доставили на родину
- Миссия сбитого в Сирии пилота Су-25 оставила вопросы
- Российский Су-25 в Сирии сбили специально
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина