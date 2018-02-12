Знаменитый российский режиссер потерял сына

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Умер сын режиссера Сергея Соловьева

Сергей Соловьев. Фото: GLOBAL LOOK press/Sergei Solovyov
Дмитрий Соловьев, сыгравший в фильме "Нежный возраст", скончался на 44 году жизни

Актер Дмитрий Соловьев скончался в понедельник, 12 февраля. Об этом сообщило ФАН со ссылкой на собственные источники.

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Позже смерть 43-летнего актера подтвердила актриса Татьяна Друбич, бывшая жена режиссера Сергея Соловьева.

"Да, это так. Спасибо за соболезнования. Я передам Сергею Александровичу", – сказала она.

Причины смерти не называются. По информации ТАСС, Соловьев-младший скончался в больнице.  

Дмитрий Соловьев дебютировал в кино в картине своего отца "Дом под звездным небом". Известность актеру принесла главная роль в фильме "Нежный возраст", также снятой Соловьевым-старшим.

Прощание с актером состоится 14 февраля в храме Иоанна Богослова на Бронной в Москве, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Вера СВЕТЛОВА
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