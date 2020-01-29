На каблуках и в микрошортах: Ходченкова встала на колени у шеста
Светлана Ходченкова не устает радовать своих фанатов пикантными снимками. На своей страничке в соцсети актриса выложила чувственное черно-белое фото: артистка встала на колено в крошечных шортиках и коротком топе. Ботильоны на высоком каблуке подчеркнули длинные стройные ноги звезды, а необычный ракурс позволил в полной мере оценить ее фигуру.
Эротические танцы позволяют звезде поддерживать прекрасную физическую форму. В свое время Светлана освоила пилон для одной из своих киноработ. Поклонники пришли в восторг от нового снимка своей любимицы.
"Красиво стоим", "Шикарная фигура!))", "Огонь", "Хороша, чертовка", "Вы просто красавица ноги и попа просто огонь", "Опасная женщина )", "Ой мама", "Ногастая!" – написали подписчики на страничке Ходченковой в Instagram.
Кто-то из комментаторов предположил, что Светлана репетирует новую роль. Другие притворно посетовали, что новым фото Ходченкова перечеркнула слухи о своем интересном положении: "Чтож вы желтую прессу расстраиваете где 5-7 месяц беременности ! Еще и на шесте крутитесь" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).
Светлана Ходченкова любит демонстрировать поклонникам свои спортивные достижения. Недавно звезда показала прекрасную растяжку. Чуть раньше в Сети обсудили необычную прическу Ходченковой и сравнили Светлану с ведьмой.
Пока жена при смерти: объявилась бывшая Чернышева
Муж звезды сериала "Моя прекрасная няня" несколько лет был близок со спортсменкой
Россиянам закроют путь в ЕС из-за Крыма
В черный список угодили те, кто проводили выборы в Госсовет республики
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Настойка охотника: простое средство улучшит потенцию после 60 лет
- Супергриб избавит от рака и импотенции
- Диета каменного века: как питаются долгожители
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Здоровее всех": народ взорвался из-за видео с Заворотнюк
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик