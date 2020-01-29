Актриса показала фото с тренировок танцев на пилоне

Светлана Ходченкова не устает радовать своих фанатов пикантными снимками. На своей страничке в соцсети актриса выложила чувственное черно-белое фото: артистка встала на колено в крошечных шортиках и коротком топе. Ботильоны на высоком каблуке подчеркнули длинные стройные ноги звезды, а необычный ракурс позволил в полной мере оценить ее фигуру.

Эротические танцы позволяют звезде поддерживать прекрасную физическую форму. В свое время Светлана освоила пилон для одной из своих киноработ. Поклонники пришли в восторг от нового снимка своей любимицы.



"Красиво стоим", "Шикарная фигура!))", "Огонь", "Хороша, чертовка", "Вы просто красавица ноги и попа просто огонь", "Опасная женщина )", "Ой мама", "Ногастая!" – написали подписчики на страничке Ходченковой в Instagram.

Кто-то из комментаторов предположил, что Светлана репетирует новую роль. Другие притворно посетовали, что новым фото Ходченкова перечеркнула слухи о своем интересном положении: "Чтож вы желтую прессу расстраиваете где 5-7 месяц беременности ! Еще и на шесте крутитесь" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Светлана Ходченкова любит демонстрировать поклонникам свои спортивные достижения. Недавно звезда показала прекрасную растяжку. Чуть раньше в Сети обсудили необычную прическу Ходченковой и сравнили Светлану с ведьмой.