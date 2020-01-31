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Гузеева сделала внезапное признание о голых фото

Гузеева сделала внезапное признание о голых фото
Лариса Гузеева. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Ведущая "Давай поженимся" не прочь сняться полностью обнаженной

Но только при одном условии.

Откровения Ларисы Гузеевой вызвали жаркие споры.

В эфире одной из передач ведущие вместе с женихом обсуждали животрепещущий вопрос – стоит ли выкладывать свои фото в стиле ню в Сеть. Гузеева при этом призналась, что была бы вовсе не прочь сфотографироваться голой, если бы обладала стройной фигурой. Как известно, телеведущая пытается следить за весом и периодически посещает клиники, где худеет под присмотром врачей. К своему телу она относится критически: недавно она публично назвала себя "свининой-монадой".

"Если бы у меня была такая фигура, как у Юли или Ольги (участницы передачи. – Прим. ред.), я бы голая фотографировалась, честно вам скажу", – заявила Лариса. Отрывок публикует Инстаграм-аккаунт guzeeva_love.

"А почему вся страна должна видеть все чресла? И ваши друзья, и ваши родители", – возмутилась сваха Роза Сябитова, очевидно, не поддерживающая голые снимки в Сети.

Мнения же пользователей по поводу уместности подобных фото разошлись.

"Лариса сказала по приколу просто, я не думаю, что она в действительности фоткалась бы голой для всех", "Мне кажется что не надо выкладывать такие фото,надо пожалеть детей и родителей",
"Смотря какие НЮ фото. Если это эстетично 😍то да. Если это пошлость "в разрезе" 😝 то нет.
Грамотный человек поймёт это сразу" "Я считаю что голые фотки выкладывать нельзя! Стыд и совесть потеряна" "Сейчас в интернете черт знает что, и голыми телами, если они красивые, уже никого не удивишь", – пишут комментаторы.

Ранее выпившая Гузеева назвала себя звездой и разнесла Сябитову прямо в эфире.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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