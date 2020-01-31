Гузеева сделала внезапное признание о голых фото
Но только при одном условии.
Откровения Ларисы Гузеевой вызвали жаркие споры.
В эфире одной из передач ведущие вместе с женихом обсуждали животрепещущий вопрос – стоит ли выкладывать свои фото в стиле ню в Сеть. Гузеева при этом призналась, что была бы вовсе не прочь сфотографироваться голой, если бы обладала стройной фигурой. Как известно, телеведущая пытается следить за весом и периодически посещает клиники, где худеет под присмотром врачей. К своему телу она относится критически: недавно она публично назвала себя "свининой-монадой".
"Если бы у меня была такая фигура, как у Юли или Ольги (участницы передачи. – Прим. ред.), я бы голая фотографировалась, честно вам скажу", – заявила Лариса. Отрывок публикует Инстаграм-аккаунт guzeeva_love.
"А почему вся страна должна видеть все чресла? И ваши друзья, и ваши родители", – возмутилась сваха Роза Сябитова, очевидно, не поддерживающая голые снимки в Сети.
Мнения же пользователей по поводу уместности подобных фото разошлись.
"Лариса сказала по приколу просто, я не думаю, что она в
действительности фоткалась бы голой для всех", "Мне кажется что не надо
выкладывать такие фото,надо пожалеть детей и родителей",
"Смотря какие НЮ фото. Если это эстетично 😍то да. Если это пошлость "в разрезе" 😝 то нет.
Грамотный человек поймёт это сразу" "Я считаю что голые фотки выкладывать нельзя! Стыд и совесть потеряна" "Сейчас в интернете черт знает что, и голыми телами, если они красивые, уже никого не удивишь", – пишут комментаторы.
Ранее выпившая Гузеева назвала себя звездой и разнесла Сябитову прямо в эфире.
"Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
Стало известно, почему звезду сериала "Моя прекрасная няня" скрывают от всех
Правдивый репортаж с Украины вызвал скандал
Картина многим россиянам показалась очень знакомой
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Настойка охотника: простое средство улучшит потенцию после 60 лет
- Супергриб избавит от рака и импотенции
- Диета каменного века: как питаются долгожители
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Здоровее всех": народ взорвался из-за видео с Заворотнюк
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик