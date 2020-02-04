Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Звезда КВН умерла после недели комы

Звезда КВН умерла после недели комы
Фото ИТАР-ТАСС/ Михаил Климентьев
Юмористу было 25 лет

Умер игрок команды КВН "Армянская сборная" Овик Григорян. Ему было 25 лет.

"1 февраля 2020 года, Овика не стало", – сообщили о смерти игрока на странице команды в Инстаграм. Григорян скончался после недели пребывания в коме.

Проблемы со здоровьем у игрока начались почти месяц назад: 8 января у него случился инсульт, но спустя две недели его выписали из больницы. Через несколько дней игрока КВН снова доставили в реанимацию после потери сознания – врачи обнаружили у него аневризму и ввели в кому, пишет "Вечерняя Москва".

Овик Григорян вступил в "Армянскую сборную" в 2013 г. и быстро стал одним из самых узнаваемых игроков. В 2019-м его команда впервые за 20 лет дошла до этапа Премьер-лиги КВН.

Ранее ушел из жизни бывший участник команды КВН "Город Пятигорск" Тимур Гайдуков. Ему было 36 лет.

Фоторепортаж
Звезд КВН преследует смерть
Светлана Пермякова. Фото: wikipedia.org Григорий Малыгин. Фото: GLOBAL LOOK press Аслан Аборов. Фото:vk.com/kvnpiramida
Алексей Лютиков. Кадр youtube.com Виктор Толкач. Кадр youtube.com Сергей Оборин и Анна Бажанова. Фото: instagram.com/sega56
Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане

Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряют терпение

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей