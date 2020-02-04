Юмористу было 25 лет

Умер игрок команды КВН "Армянская сборная" Овик Григорян. Ему было 25 лет.

"1 февраля 2020 года, Овика не стало", – сообщили о смерти игрока на странице команды в Инстаграм. Григорян скончался после недели пребывания в коме.

Проблемы со здоровьем у игрока начались почти месяц назад: 8 января у него случился инсульт, но спустя две недели его выписали из больницы. Через несколько дней игрока КВН снова доставили в реанимацию после потери сознания – врачи обнаружили у него аневризму и ввели в кому, пишет "Вечерняя Москва".

Овик Григорян вступил в "Армянскую сборную" в 2013 г. и быстро стал одним из самых узнаваемых игроков. В 2019-м его команда впервые за 20 лет дошла до этапа Премьер-лиги КВН.

Ранее ушел из жизни бывший участник команды КВН "Город Пятигорск" Тимур Гайдуков. Ему было 36 лет.