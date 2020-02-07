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"Совсем голая": известная певица прикрыла грудь бантом

"Совсем голая": известная певица прикрыла грудь бантом
Анна Плетнева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Раздетая знаменитость сделала неожиданное признание

Анна Плетнева снова провоцирует поклонников пикантной фотографией. Звезда позировала на диване практически голой. Одежды на певице не видно, а грудь она прикрывает большим бантом. Эффектным снимком солистка группы "Винтаж" не ограничилась и решилась на откровение.

Плетнева призналась, что у нее огромное количество одежды, с которой она не знает, что делать.

"Сейчас будет Coming out. Я ШМОТОЧНИЦА. Я это поняла, когда решила сегодня утром красиво нарядиться, так как запланировала кучу встреч, еще и концерт вечером...и что вы думаете?! Ну конечно мне нечего надеть", – написала Плетнева в Инстаграме.

В комментариях артистке предложили продать вещи на аукционе или разыграть между поклонниками. Большинство из них внимание, конечно, обратили не на одежду Плетневой, а на ее раздетое тело.

"Опять голая", "Какая красотка", "Совсем голая сидишь?", "Бант хорошо смотрится", "К черту вещи, ты прекрасна", "Шмоточница, а сама голая сидит)) но такая сексуальная", "Обожаю ваши ножки, они прекрасны", "До чего красива, черт возьми", "Лучше ходи голая", – написали под снимком Плетневой.

До этого солистка группы "Винтаж" вышла на улицу в шубе на голое тело.

Дарья ПЕТРОВА

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