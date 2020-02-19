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Племянницу Ротару в черном платье обложили цветами

Племянницу Ротару в черном платье обложили цветами
София Ротару. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Украинская певица развалилась в ванне

Племянница Софии Ротару поделилась видео с необычной фотосессии. София Евдокименко, более известная под псевдонимом Соня Кей, снялась в ванне, лежа в цветах в черном платье. Ролик звезда опубликовала на своей странице в "Инстаграм".

В кадре украинская певица предстала в пышном черном платье без бретелей. Длина наряда значительно превышала рост Сони Кей – ткань выходила за края ванны, в которой лежала девушка. Вокруг племянницы Ротару также было расположено множество цветов, а на полу даже можно было разглядеть небольшую пальму. Звезда позировала, трогая свое лицо и шею.

"Очень красивая", – сделали комплимент родственнице "хуторянки" в Сети. Некоторые подписчики не нашли слов, чтобы описать опубликованное видео, и лишь оставили восторженные смайлы в комментариях.

Соня Кей нередко снимается в обтягивающих нарядах и с необычными прическами, чем любит удивлять своих поклонников. Кроме того, звезда дает концерты – поет на украинском языке, однако подписчики чаще восхищаются фигурой и внешним видом артистки.

Недавно племянница Ротару поделилась радостной новостью – возлюбленный девушки сделал ей предложение, однако имя избранника певица пока держит в тайне.

Ранее Соня Кей позировала на улице в купальнике.

Карина СИРАЗОВА

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