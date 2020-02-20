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Лолита выдаст грязный секрет мужа

Лолита выдаст грязный секрет мужа
Лолита Милявская. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Артистка восстанавливается после отравления опасными препаратами, которыми ее пичкал супруг

Лолита Милявская пообещала раскрыть скандальные подробности из прошлого своего бывшего мужа Дмитрия Иванова после того, как он опубликовал в соцсети пост с обвинениями в ее адрес. По словам певицы, детали, которые она узнала, шокируют поклонников. Об этом звезда сообщила в "Инстаграм".

Бывший муж, по словам адвоката артистки, травил ее опасными для здоровья препаратами. Певица рассказала, что недавно прошла обследование. Ее анализы в норме и чувствует она себя отлично, чего нельзя было сказать еще год назад. "Вот что значит любовь к себе", – написала с Лолита.

Проблемы со здоровьем отразились и на весе артистки – она заметно похудела.

На видео, опубликованном телеграм-каналом "Только никому", Милявская отметила, что пока не может раскрыть всех подробностей скандала с бывшим мужем, но та "криминальная" информация, которой она владеет, поразит большинство. "Думаю, что я многих шокирую", – заключила певица.

Скандал, детали которого бурно обсуждались в Сети, разразился в 2019 г. после расставания Лолиты с Дмитрием. Адвокат певицы обвинил ее бывшего мужа в том, что он травил артистку опасными БАДами. Тот ответил обвинениями в адрес звезды: по его словам, проблемы со здоровьем у нее начались из-за наркотиков и алкоголя.

Ранее организм подвел Лолиту в самый неподходящий момент – у звезды начался приступ кашля во время интервью.

Карина СИРАЗОВА

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