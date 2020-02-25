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Брежнева "расцвела" после слухов о разводе

Брежнева "расцвела" после слухов о разводе
Вера Брежнева. Фото:Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Жена Меладзе показалась в необычном образе

Сногсшибательная блондинка Вера Брежнева в который раз вскружила головы своим поклонникам. Певица после слухов о разводе с продюсером Константином Меладзе расцвела – в прямом смысле этого слова.

Артистка примерила на себя образ орхидеи или лилии. На фотографии в "Инстаграме" одежду Брежневой заменяют нежно-розовые лепестки, обнажая декольте и оттеняя светлые волосы. Чувственный взгляд певицы завораживает, как и ярко накрашенные губы, которые жена Меладзе соблазнительно приоткрыла. 

Подписчики единогласно заявили, что Вера выглядит шикарно. Они отметили, что более прелестного цветка никогда не видели. 

"Роскошная", "Вааааай. Какая вы классная в своих образах", "Шикарная фотка", "Вот это образ!!! Вера вы неподражаемы", "Верочка, вы чудо", "Красота", "Прелесть", "Необыкновенная", "Первая", "Прекрасный цветок", "Какая бомбическая", "Боже мой! Вы что творите с моими глазам", "Какая нежная", "Самая красивая из цветов", – захвалили певицу фанаты. 

Напомним, ранее в новостях из мира шоу-бизнеса частенько мелькала информация о предстоящем разводе Брежневой и Меладзе. Однако слухи лишь забавляли счастливых супругов. 

Ксения АНДРЕЕВА

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