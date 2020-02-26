Экс-солистка "ВИА Гры" показала фигуру в обтягивающем топе

Альбина Джанабаева снялась на кровати в одной майке бежевого цвета. Такой фотографией жена Валерия Меладзе поделилась на своей странице в "Инстаграм". Певица позирует, приложив телефон к уху, сама звезда смотрит в сторону.

На снимке артистка согнула в колене и слегка подняла свою правую ногу, которая оказалась полностью обнаженной. Джанабаева высунула ее из-под одеяла – на фотографии можно разглядеть, что ни шорт, ни штанов на певице нет.

Под постельным снимком жены Меладзе за три часа в Сети появилось более сотни комментариев. Подписчики восхитились красотой Джанабаевой, сделав ей массу комплиментов: "Какая вы красавица", "Волшебная", "Нежная, обворожительна", "Вы все краше и краше", "Ого, огонь", "Здесь такая прелестная", "Безусловно, Вы всегда очень красивая, но последние фото – просто отпад! Появилось что-то новое, и пока не пойму, что... роскошество что ли", "Божественна".

Один из подписчиков отметил: если бы певица подняла ногу выше, таким образом еще сильнее обнажив свое тело, комментариев под постом было бы намного больше. "Подняла бы повыше, комментов было бы тысяча", – написали экс-солистке "ВИА Гры" в "Инстаграм".

Джанабаева нередко демонстрирует свою фигуру в соцсетях. Спортивную форму 40-летней певице помогает поддерживать спорт – она занимается гимнастикой, о чем регулярно рассказывает подписчикам.

Ранее жена Меладзе поразила подписчиков своей растяжкой.