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Фаворитка Меладзе надела платье с вырезом на груди

Фаворитка Меладзе надела платье с вырезом на груди
Эрика Герцег. Фото: instagram.com/erikaherceg
Солистка "ВИА Гры" вышла в люди в откровенном наряде

Эрика Герцег поделилась с поклонниками фотографиями с выступления группы "ВИА Гра". Три певицы предстали перед зрителями в длинных красных платьях. Откровенные вырезы на груди, животе и спине позволили фанатам полюбоваться точеной фигурой солистки.

"Вы как Брежнева прям, класс", – то ли восхищенно, то ли с иронией написала поклонница певицы. Надо отметить, что на одном из снимков Эрика действительно удивительно похожа на молодую Веру Брежневу, когда-то блиставшую в "золотом" составе популярной группы.

Другой подписчице не понравились сценические костюмы артисток: "Наряды на вас всегда как-то дешево смотрятся, что ткани, что сами модели. Такие красивые девушки, а в этой одежде выглядят как-то дешево".

Однако большинство комментаторов пришли в восторг от Эрики и от горячего трио в целом. "Такие красавицы", "ты нереальная", "Классные костюмы", "Ты потрясающая", "Шикарная...", "Горячий жар аж от фоток исходит..", – написали восхищенные фанаты на страничке Эрики в Instagram (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Эрику Герцег упорно называют фавориткой Константина Меладзе. По слухам, у продюсера роман с очаровательной белокурой солисткой. Супруга Меладзе – певица Вера Брежнева – опровергает сплетни о семейных проблемах. А Эрика радует подписчиков в соцсетях откровенными фотографиями.

Валентина МАЙОРОВА

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