Художественному руководителю Театра на Васильевском было 66 лет

В Санкт-Петербурге 27 февраля скончался театральный режиссер Владимир Туманов. Почти 10 лет он служил главным режиссером Театра на Васильевском, представители которого и сообщили эту трагическую новость.

"Это невосполнимая утрата для нашего театра, это огромная потеря для всего театрального искусства, во славу которого Владимир Анатольевич трудился многие годы", – сообщается на официальной страничке театра "ВКонтакте".

Спектакль "Таня-Таня", поставленный Тумановым по пьесе Ольги Мухиной, стал классикой современной сцены. Режиссер получил за него премию "Золотой софит" и был номинирован на "Золотую маску".

Туманов работал в театрах России и Литвы. В Петербурге он ставил спектакли в Малом драматическом театре и в Молодежном театре на Фонтанке. В 2011 г. Владимир Анатольевич стал во главе Театра на Васильевском.

Прощание с режиссером пройдет 2 марта в Театре на Васильевском.

