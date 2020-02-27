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Умер известный российский режиссер

Умер известный российский режиссер
Фото: imagebroker/Alfred Schauhuber/www.globallookpress.com
Художественному руководителю Театра на Васильевском было 66 лет

В Санкт-Петербурге 27 февраля скончался театральный режиссер Владимир Туманов. Почти 10 лет он служил главным режиссером Театра на Васильевском, представители которого и сообщили эту трагическую новость. 

"Это невосполнимая утрата для нашего театра, это огромная потеря для всего театрального искусства, во славу которого Владимир Анатольевич трудился многие годы", – сообщается на официальной страничке театра "ВКонтакте".

Спектакль "Таня-Таня", поставленный Тумановым по пьесе Ольги Мухиной, стал классикой современной сцены. Режиссер получил за него премию "Золотой софит" и был номинирован на "Золотую маску".

Туманов работал в театрах России и Литвы. В Петербурге он ставил спектакли в Малом драматическом театре и в Молодежном театре на Фонтанке. В 2011 г. Владимир Анатольевич стал во главе Театра на Васильевском. 

Прощание с режиссером пройдет 2 марта в Театре на Васильевском. 

Валентина МАЙОРОВА

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