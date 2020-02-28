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Никите Михалкову грозит суд

Никите Михалкову грозит суд
Никита Михалков. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Один из артистов считает, что знаменитый режиссер обманул его

Актер Алекандр Боев уверен, что Никита Михалков не выплатил ему положенные деньги за съемки. Свою правоту он решил доказать и обратился в суд.

Боев, как указывает телеграм-канал Mash, считает, что ему положен процент с прибыли от фильма "Превосходство Борна". В картине он сыграл второстепенную роль, но уверен, что право на деньги все равно имеет. А так как прокатчиком картины в России была именно компания Никиты Михалкова, то все претензии адресовал ему.

Обратиться в суд актер решил после того, как компания перестала реагировать на досудебные требования.

"Ссылались на липовый договор. Я практически недавно понял, что мои претензии обоснованы. У нас очень много нарушений наших прав. Дело в том, что "Тритэ" и Никита Михалков более всего меня раздражают", – отметил он.

В суде Боев надеется получить 80 млн руб., хотя в прокате фильм "Превосходство Борна" собрал только 47 миллионов.

Ранее известный актер и режиссер Никита Михалков сделал несколько сенсационных признаний. До этого стало известно, что ему из-за серьезной травмы провели операцию.

Дарья ПЕТРОВА

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Михалкова давно пора раскулачивать за компьютерную технику и CD, DVD -диски!
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