Белье на виду: Лорак надела платье из цепочек
Ани Лорак решила провести голосование среди подписчиков, опубликовав свои фотографии в разных образах. Все костюмы подчеркивали формы украинской звезды, но именно наряд из цепочек, который она надела на блестящий лифчик и высокие трусы, был признан лучшим. Возможно потому что он позволял рассмотреть бедра и зону декольте Лорак.
В таком костюме звезда снялась в своем новом клипе на песню "Я бы летала", который появился в интернете 3 марта. За первые сутки видео посмотрели почти 600 тыс. человек, однако комментаторы признались, что разочарованы творением звезды.
Пользователи считают, что от прежней Ани Лорак ничего не осталось, а певица стала похожа на остальных звезд шоу-бизнеса.
"Нечто дешевенькое, одноразовое и до одури типичное. Нет, ни в коем случае не в стиле Каролины", "Мы потеряли настоящую Лорак...", "Мы потеряли ту Лорак которая пела реально душевные, мощные песни...и ту у которой были клипы реально нереально бомбезные", "Слабая песня, слабый видеоряд", "Опустилась до руовня Бузовой", – критикуют пользователи "Ютуб" (орфография и пунктуация сохранены).
Впрочем, в красоте Ани Лорак ее поклонники нисколько не сомневаются. Возможно, необычные образы в клипах и песни связаны с влиянием нового возлюбленного артистки. Около полугода певица встречается с молодым музыкальным продюсером Егором Глебом.
"Везде красотка! Но очень нравится образ в купальнике! Сразу появляется летнее настроение. Вы невероятно красива!", "Идеальная женщина", "Вы прекрасны", "Невероятная", "Образ такой горячий", "Вы во всех образах очень яркая и сексуальная. Просто богиня любви", – прокомментировали фото в "Инстаграм" Лорак.
Напомним, в 2019 году Ани Лорак развелась с мужем из-за измен. После звезда появлялась в компании продюсера, который на 14 лет младше ее. Сейчас знаменитостей редко видят вместе, однако в интернете уже обсуждают возможную свадьбу Лорак. У нее на пальце было замечено кольцо, которое приняли за обручальное.
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