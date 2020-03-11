Цымбалюк-Романовская встретила утро с таинственным гостем

Бывшая жена Армена Джигарханяна интригует народ

После громкого расставания с Прохором Шаляпиным Виталина Цымбалюк-Романовская не раскрывает подробностей личной жизни. Киевская пианистка ведет насыщенную жизнь – наслаждается театрами, дает концерты и ходит по салонам красоты. Недавно стало известно и о ее новом проекте для женщин. Однако относительно сердечных дел блондинка держит интригу.

Бывшая супруга Джигарханяна еще больше распалила любопытство поклонников, опубликовав в "Инстаграм"-историях нежный снимок.

"Доброе весеннее утро", – гласит надпись на фото с сервированным на двоих столом, который украшен цветами.

С кем встречала утро Виталина – с другом или подругой, – не известно. Таинственный гость, как, впрочем, и она, остался за кадром.

Ранее Цымбалюк-Романовская показала кардинальные изменения после суда.