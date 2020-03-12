"Всего одно кольцо, жмотина": Прилучный подарил бывшей жене бриллианты
Агата Муцениеце получила от бывшего мужа кольцо с бриллиантами в день рождения. Момент вручения подарка и свою реакцию звезда "Закрытой школы" сняла на видео.
Актриса опубликовала ролик на ютуб-канале "Будни разведенки", где рассказала о своей жизни, съемках и праздновании дня рождения. Большую часть видео заняло получение подарка от экс-супруга Павла Прилучного. Он презентовал кольцо с бриллиантами в виде переплетенных цветов.
Агата шутливо возмутилась количеству украшений. "Всего одно кольцо? Жмотина! Ну спасибо, хоть оплатил", – прокомментировала она подарок. И, посмеявшись над "скупостью" бывшего, пообещала не выкидывать подарок, который ей понравился.
Подисчики заметили на ролике подавленное состояние актрисы и пожелали ей удачи: "Через экран чувствуется страх, горечь, потеря, пустота и надежда", "Как же грустно было наблюдать за Агатой во время празднования дня рождения. По глазам видно, как ей больно", "Восхищаюсь Вами!!! Агата, в Воронеже вас любят".
В конце февраля Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили, что разводятся после девяти лет брака. Они сообщили, что мирно пришли к обоюдному решению.
Ранее "Утро" писало, что актер после расставания с женой показался в аэропорту со звездой "Папиных дочек".
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