После развода актер порадовал экс-супругу

Агата Муцениеце получила от бывшего мужа кольцо с бриллиантами в день рождения. Момент вручения подарка и свою реакцию звезда "Закрытой школы" сняла на видео.

Актриса опубликовала ролик на ютуб-канале "Будни разведенки", где рассказала о своей жизни, съемках и праздновании дня рождения. Большую часть видео заняло получение подарка от экс-супруга Павла Прилучного. Он презентовал кольцо с бриллиантами в виде переплетенных цветов.

Агата шутливо возмутилась количеству украшений. "Всего одно кольцо? Жмотина! Ну спасибо, хоть оплатил", – прокомментировала она подарок. И, посмеявшись над "скупостью" бывшего, пообещала не выкидывать подарок, который ей понравился.

Подисчики заметили на ролике подавленное состояние актрисы и пожелали ей удачи: "Через экран чувствуется страх, горечь, потеря, пустота и надежда", "Как же грустно было наблюдать за Агатой во время празднования дня рождения. По глазам видно, как ей больно", "Восхищаюсь Вами!!! Агата, в Воронеже вас любят".

В конце февраля Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили, что разводятся после девяти лет брака. Они сообщили, что мирно пришли к обоюдному решению.

Ранее "Утро" писало, что актер после расставания с женой показался в аэропорту со звездой "Папиных дочек".