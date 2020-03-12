Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

"Всего одно кольцо, жмотина": Прилучный подарил бывшей жене бриллианты

"Всего одно кольцо, жмотина": Прилучный подарил бывшей жене бриллианты
Павел Прилучный. Фото: instagram.com/bugevuge
После развода актер порадовал экс-супругу

Агата Муцениеце получила от бывшего мужа кольцо с бриллиантами в день рождения. Момент вручения подарка и свою реакцию звезда "Закрытой школы" сняла на видео. 

Актриса опубликовала ролик на ютуб-канале "Будни разведенки", где рассказала о своей жизни, съемках и праздновании дня рождения. Большую часть видео заняло получение подарка от экс-супруга Павла Прилучного. Он презентовал кольцо с бриллиантами в виде переплетенных цветов. 

Агата шутливо возмутилась количеству украшений. "Всего одно кольцо? Жмотина! Ну спасибо, хоть оплатил", – прокомментировала она подарок. И, посмеявшись над "скупостью" бывшего, пообещала не выкидывать подарок, который ей понравился. 

Подисчики заметили на ролике подавленное состояние актрисы и пожелали ей удачи: "Через экран чувствуется страх, горечь, потеря, пустота и надежда", "Как же грустно было наблюдать за Агатой во время празднования дня рождения. По глазам видно, как ей больно", "Восхищаюсь Вами!!! Агата, в Воронеже вас любят". 

В конце февраля Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили, что разводятся после девяти лет брака. Они сообщили, что мирно пришли к обоюдному решению. 

Ранее "Утро" писало, что актер после расставания с женой показался в аэропорту со звездой "Папиных дочек".

Алина ПОПЛАВСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

В Кремле раскрыли план США по Украине

Забота Белого дома о Незалежной оказалась мнимой

Рубль рухнул: что будет с ценами на бензин

Последствия скачков на мировом рынке почти не влияют на нашу страну

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей