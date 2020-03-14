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"Иногда нужно уходить": Седокова заговорила о токсичных отношениях

"Иногда нужно уходить": Седокова заговорила о токсичных отношениях
Анна Седокова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица призналась, что необходимо разрывать связи, тянущие на дно

Анна Седокова опубликовала в "Инстаграм" неожиданный пост. Артистка, которая позирует на фото в серябряном длинном платье с высоким разрезом, опустив взор в пол, заявила, что иногда нужно прощаться с людьми и быть сволочью из-за токсичных уз.

"Каждый раз, мы это понимаем, всегда срабатывает чувство, у меня точно. И вот это и есть правда", – написала Седокова, спросив у своих подписчиков, как называется это чувство. Звезда предложила, что это может быть женская интуиция.

Пост вызвал бурную реакцию у поклонников артистки. Многие фанаты переполошились и предположили, что Анна Седокова намекнула на расставание со своим возлюбленным, баскетболистом Янисом Тиммом.

"Это к чему? Расстались что ли?", "Что я прочитала??? Неужели расстались?", "Не поняла!У вас с Тимой всё хорошо?" – отметили подписчики.

Некоторые интернет-пользователи, впрочем, обратили внимание на внешний вид певицы. Многие пришли к выводу, что знаменитость – такая же красавица, как Моника Белуччи и Николь Кидман. 

Ранее Анна Седокова, вокруг которой ходили слухи о беременности, признавалась, что переживает, если расстается с Янисом Тиммой даже на один день. О романе певицы и якобы женатого спортсмена ходили слухи осенью 2019-го. В октябре того же года пара перестала скрывать свой роман.

Полина ИВАНОВА

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