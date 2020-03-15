Звезда сериала "Домашний арест" поучаствовала в модной фотосессии

Светлана Ходченкова опубликовала в "Инстаграм" снимок, где она держится за шпагу, при этом прогибается в спине. Перед фотографом знаменитость позировала в кожаных брюках и белом топе. Скорее всего, образ актрисы связан с новым фильмом, где она будет играть фехтовальщицу.

Подписчики звезды к фотографиям отнеслись по-разному. Одни считают, что Ходченкова выглядит великолепно, другие, наоборот, критикуют артистку. По их мнению, на фото кажется, что у блондинки прихватило спину. Сама Светлана на едкие замечания не отвечает.

"Как будто спину прихватило, без обид", "самая красивая и интересная актриса", "Фото не самое удачное", "Трудяжка....потрясающее тело, сила и грация", – комментирует пользователи (орфография и пунктуация сохранены).

Поклонников звезды сериала "Домашний арест" интересует, когда же артистка выйдет замуж и родит ребенка. Ходченкова в свои 37 лет предпочитает хранить личную жизнь в тайне. Артистка развелась в с первым мужем в 2010 году, а после разорвала помолвку с другим женихом.

После окончания съемок "Домашнего ареста" ее приписывали роман с продюсером шоу Семеном Слепаковым, который развелся с женой. Считалось, что Светлана не только встречается с юмористом, но и ждет от него ребенка. Однако слухи эти так и не подтвердились, а фигура Ходченковой остается идеальной. Ее она и демонстрирует, выполняя сложные трюки на шесте.