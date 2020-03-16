Девушка рассказала о своем происхождении

Дочь Ларисы Гузеевой сообщила в социальных сетях, кто был ее предком вместе с матерью-актрисой. По уверениям девушки, раскрывшей семейную "тайну", они произошли от обезьян.

В историях в своем "Инстаграм"-аккаунте Ольга сняла видео, где стоит перед зеркалом в квартире и изображает крики животных. Девушка обращается к матери за кадром и сообщает, что они "точно произошли от обезьян".

На предыдущих историях Ольга Бухарова записала высказывания матери о себе. По словам Ларисы Гузеевой, дочь впитала ее худшие черты, чуть позже ведущая шутливо назвала своего ребенка "сволочью". Девушка призналась, что любит Гузееву не за то, что она "самая клевая", а за умение готовить вкусную пасту.

Также 20-летняя Ольга показала подписчикам в "Инстаграм" несколько архивных фотографий Гузеевой во время учебы и работы с актерами-коллегами.

Ранее "Утро" рассказало, что Гузеева пошла против правил шоу "Давай поженимся".