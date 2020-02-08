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Окровавленная дочь Гузеевой сделала страшное заявление

Окровавленная дочь Гузеевой сделала страшное заявление
Лариса Гузеева и Ольга Бухарова: Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Девушка оставила послание в соцсетях

После погрома, учиненного наследницей Ларисы Гузеевой, в ее Инстаграм появились странные слова.

Ольга Бухарова сначала снялась окровавленной и со шрамами – фото опубликовано в сторис. К счастью, страшный эффект дала маска для селфи. Однако позже она сделала жуткое заявление. На фото, где дочь Гузеевой лежит в постели, надпись: "I hope if i fall asleep right now i never wake up" ("Надеюсь, если я усну прямо сейчас, я никогда не проснусь".

Чем вызвано такое упадническое настроение Ольги, неизвестно.

Ранее Лариса Гузеева показала погром в комнате дочери и заявила, что подростки переживают все трагичнее и острее.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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