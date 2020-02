Девушка оставила послание в соцсетях

После погрома, учиненного наследницей Ларисы Гузеевой, в ее Инстаграм появились странные слова.

Ольга Бухарова сначала снялась окровавленной и со шрамами – фото опубликовано в сторис. К счастью, страшный эффект дала маска для селфи. Однако позже она сделала жуткое заявление. На фото, где дочь Гузеевой лежит в постели, надпись: "I hope if i fall asleep right now i never wake up" ("Надеюсь, если я усну прямо сейчас, я никогда не проснусь".

Чем вызвано такое упадническое настроение Ольги, неизвестно.

Ранее Лариса Гузеева показала погром в комнате дочери и заявила, что подростки переживают все трагичнее и острее.