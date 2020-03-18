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Седокова пригласила звезду клипа Little Big в гости

Седокова пригласила звезду клипа Little Big в гости
Анна Седакова. Фото: instagram.com/annasedokova
Экс-солистка "ВИА Гры" снимает откровенную программу со звездами

Исполнительница Анна Седокова готовится к презентации своего нового шоу. Кадрами со съемок артистка поделилась в "Инстаграм".

На них бывшая вокалистка группы "ВИА Гра" показана у стены в леопардовом боди, колготках с шахматным принтом и длинной красной накидке. Она снялась с артистами, многие из которых участвовали в проекте "Танцы". На одном из снимков певица позирует со звездой клипа Little Big Дмитрием Красиловым, который поедет с группой Little Big на "Евровидение" в Роттердаме.

Первым гостем программы "Квартира 69" станет блогер и бывший участник "Грибов" Киевстонер. Седокова отметила, что формат шоу будет откровенным. Певица обсудит с приглашенными звездами тему отношений и интима.

"Реально лучших собрала", "Вау, Анна, жду с нетерпением", "Баскетболисту крупно повезло с такой богиней", – не сдержали восторга подписчики. Оценили и приглашенных звезд.

Некоторым интернет-пользователям кадры со съемок не понравились. Они раскритиковали образ артситки и атмосферу "Квартиры": "С бровями перебор конкретный", "Смахивает на публичный дом", "Чего так поправились?"

К съемкам экс-солистка "ВИА Гры" приступила сразу после болезни, которая внезапно вернулась к певице на фоне стресса. Звезда рассказала, что ей пришлось ставить капельницы, чтобы скорее поправиться.

Ранее Анна Седокова удивила поклонников изменившейся фигурой после слухов о четвертой беременности.

Карина СИРАЗОВА

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