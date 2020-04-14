Муж Примадонны развлекает скучающий на карантине народ

Шоумен Максим Галкин продолжил свой цикл зарисовок "Наша эстрада о карантине". В этот раз он спародировал любимого юмориста россиян, покойного Михаила Задорнова.

"Сидя дома, представил, как наши лучшие сатирики могли бы шутить о карантине. 3 серия – Если бы Михаил Задорнов вышел сейчас в прямой эфир Инстаграма", – написал он.

Видео, где Галкин от лица знаменитого артиста шутит о коронавирусе, появилось на его странице в Инстаграм.

"Много вопросов про коронавирус. Знаете, я вам так скажу. Я считаю, что это конец света. Знаете, почему? Во-первых, уже появились четыре всадника апокалипсиса: это гречка, водка, туалетная бумага и карантин. Потом… нам всегда говорили, что как только придет конец света, каждому человеку присвоят номер. Смотрите – уже присваивают. Уже без номера никуда не выйдешь",

– вещал супруг Аллы Пугачевой, подражая знаменитому юмористу.

Импровизацию Галкину оценили не только его поклонники, но и коллеги по шоу-бизнесу. Так, выступление впечатлило композитора и певца Игоря Николаева – он оставил смайлы в виде аплодисментов. Который, к слову, на себе испытал все "прелести" пандемии коронавируса, побывав в Коммунарке.

"Максим, обожаю Ваш пародийный талант! Ироничный, чуть-чуть циничный, с огромной любовью к жизни!" "Вы лучший Максим!!! Здоровья вам и вашим близким и родным!!!" - написали фанаты Галкину.

Однако некоторые взгрустнули, вспомнив об ушедшем из жизни юмористе.

"Очень ни хватает Задорнова" "представить страшно, что бы он щас сказал о сложившейся ситуации", – отозвались они.

Были и те, кому стало не по себе из-за этого номера.

"Нет, от имени уже покойного человека, не смешно", – высказался один из комментаторов (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Ранее Галкин перемыл посуду и едко высказался о коллегах.