Известному фигуристу пришлось несладко в сентябре 2019 года

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин стал жертвой нападок после того, как принял участие в эфире программы "Пусть говорят", проведенной в поддержку заболевшей актрисы Анастасии Заворотнюк.

Фигурист поделился неприятными воспоминаниями в подкасте Sportrecs. Он заверил, что не имел желания попиариться.

"Узнал слово "хайп" после эфира, на который сходил, чтобы поддержать Заворотнюк. Мне тогда сказали: "Пришел хайпиться за деньги", – рассказал Ягудин в эфире.

Напомним, что в сентябре 2019 г. на передаче "Пусть говорят" спортсмен поделился подробностями о состоянии Заворотнюк и отметил, что уже несколько лет живет с актрисой в одном поселке.

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" перестала появляться на театральных подмостках в августе 2019 года. В октябре ее близкие рассказали, что Анастасия проходит курс лечения.

Ранее "Утро.ру" писало, что Заворотнюк впервые за долгое время вышла на связь.