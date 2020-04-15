Ягудина обвинили в самопиаре после эфира в поддержку Заворотнюк
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин стал жертвой нападок после того, как принял участие в эфире программы "Пусть говорят", проведенной в поддержку заболевшей актрисы Анастасии Заворотнюк.
Фигурист поделился неприятными воспоминаниями в подкасте Sportrecs. Он заверил, что не имел желания попиариться.
"Узнал слово "хайп" после эфира, на который сходил, чтобы поддержать Заворотнюк. Мне тогда сказали: "Пришел хайпиться за деньги", – рассказал Ягудин в эфире.
Напомним, что в сентябре 2019 г. на передаче "Пусть говорят" спортсмен поделился подробностями о состоянии Заворотнюк и отметил, что уже несколько лет живет с актрисой в одном поселке.
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" перестала появляться на театральных подмостках в августе 2019 года. В октябре ее близкие рассказали, что Анастасия проходит курс лечения.
Ранее "Утро.ру" писало, что Заворотнюк впервые за долгое время вышла на связь.
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