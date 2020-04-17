Телеведущей не понравились развлечения с прогулками до мусорных баков в вечерних платьях

Бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак выразила недоумение по поводу набирающих популярность домашних флешмобов звезд, которые они показывают в "Инстаграм" во время домашней самоизоляции по коронавирусу.

"Я прям иногда развидеть хочу то, что происходит с некоторыми гражданами на карантине", – написала Собчак на своей страничке, добавив, что не знает, что хуже – вирус или его последствия для психики людей.

Телеведущей не понравились "шоу-программы" звездных блогеров и артистов, где они обливают себя продуктами, выносят мусор в вечерних платьях, делают незапланированные стрижки онлайн и купаются в макаронах.

Многие поддержали теледиву. "Страшно за детей, которые все это смотрят", – отмечают недовольные. Подписчики сочли онлайн-клоунады несмешными и посетовали, что у современных звезд проблемы с юмором.

Вместе с этим, часть пользователей соцсети обвинила Собчак в ее собственных экзальтированных выходках. Так, телеведущей припомнили ее скандальную свадьбу, на которой она вместе с режиссером Константином Богомоловым проследовала на венчание в церковь на катафалке.

Впрочем, нашлись и те, кто посчитал такое виртуальное развлечение забавным и безобидным. "Развлекаются, как могут, что в этом плохого?" – недоумевают подписчики Собчак. По мнению многих, такие развлечения позволяют скоротать время на самоизоляции и от души посмеяться.

Ранее Ксению Собчак в тапках из рыб заставил плакать шоумен.