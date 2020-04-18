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Российская актриса заразилась коронавирусом

Российская актриса заразилась коронавирусом
Фото: Konstantin Kokoshkin/www.globallookpress.com
Тест на COVID-19 показал положительный результат

Марина Коняшкина подхватила новый коронавирус. Анализы у нее взяли на дому – подозрения на COVID-19 подтвердились. К счастью, болезнь у артистки проходит в легкой форме, поэтому лечиться она будет дома.

Данные о диагнозе 34-летней актрисы передали в больницу и полицию, отмечает телеграм-канал Mash. При этом информацию о болезни Коняшкиной официально пока не подтвердили ни она сама, ни ее представители.

Актриса Марина Коняшкина известна по ролям в фильме "Союз спасения" и сериале "Метод Лавровой".

Ранее Утро.ру писало, как сейчас живут российские звезды, которые столкнулись с коронавирусом. В их числе – Лев Лещенко, Надежда Бабкина, Стас Михайлов и другие знаменитости.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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