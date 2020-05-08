Девушка показала откровенный снимок в соцсети

Елена Задорнова опубликовала в своем "Инстаграм" фотографию, где позирует раздетой до нижнего белья. Дочь знаменитого российского сатирика сидит на пушистой шкуре, прикрывшись гитарой. Под снимком девушка написала свои стихи.

Подписчики Елены оценили как откровенное фото, так и ее творчество. Под постом пользователи оставили множество комментариев.

"Игриво, однако, браво, браво", "Какая великолепная, умопомрачительная и изящная фотография! Браво! Со вкусом! И стихи просто замечательные!", "Вообще женская фигура очень похожа на гитару",

– высказались они.

Дочь умершего от рака в 2017 году сатирика долгое время живет на Мальте. Елена пишет картины и сочиняет стихи, а также занимается организацией концертов. В России она бывает редко – после смерти отца она приезжала всего несколько раз, отмечает teleprogramma.pro.

Ранее покойного Михаила Задорнова спародировал юморист Максим Галкин.